The Penguin e The Batman 2 | tutti gli aggiornamenti sulla serie tv e sul film

(Di lunedì 29 luglio 2024) Bottino ricco, per il crociato incappucciato, al Comic-Con di San Diego! Il regista Matt Reeves ha, infatti, confermato che Colin Farrell tornerà in The2 e che le riprese partiranno all’inizio del 2025. E c’è di più: Oz Cobb è il protagonista di un nuovo trailer. Il secondo capitolo dedicato al supereroe mascherato porterà in scena gli eventi successivi allaoriginale HBO, che affronterà il vuoto di potere lasciato dopo la morte di Carmine Falcone per mano dell’Enigmista. I dettagli della trama sono tenuti ancora riservati, ma il ritorno di Pinguino fa presagire che Reeves continuerà a costruire la sua personale versione degli inferi di Gotham. Il nuovo trailer dellaconsente di dare uno sguardo più approfondito ai giochi di potere che Oz fa in seguito alla morte di Carmine Falcone (John Turturro).