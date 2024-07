Olimpiadi Parigi 2024 le medaglie dell’Italia | Diretta 29 luglio 2024

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di lunedì 29 luglio 2024)di: leinSono 6 finora leconquistate dall’Italia alledi: un oro, due argenti e tre bronzi. Il primo oro è arrivato nella serata di ieri (domenica 28) nel nuoto, con la prova superlativa di Nicolò Martinenghi nei 100m rana maschili. Oggi (lunedì 29) c’è grande attesa in particolare per la scherma e ancora per il nuoto. Gli occhi sono puntati su Tommaso Marini, campione del mondo ed europeo in carica nel fioretto maschile, e su Thomas Ceccon, che dopo il bronzo nella staffetta 4×100 stile libero punta all’oro nei 100m dorso.: ilre– ORO 1. Nicolò Martinenghi (Nuoto, 100m rana maschili) – ARGENTO 1. Filippo Ganna (Ciclismo, cronometro individuale su strada maschile) 2. Federico Nilo Maldini (Pistola ad aria 10m maschile) BRONZO 1.