L’Ue ha una strategia anti-Trump | dall’accordo rapido ai dazi di ritorsione

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 29 luglio 2024)ha pronto un piano per affrontare le misure che il candidato repubblicano alla presidenza degli Usa Donaldha annunciato di voler applicare in materia didoganali nei confronti dell’Europa. Il milionario vorrebbe imporre il 10% sui beni europei per riequilibrare la bilancia commerciale tra le due potenze. Questo comporterebbe una riduzione drastica delle esportazioni, anche italiane, in Usa. Per contrastare questo scenario la Commissione europea ha elaborato un piano in due parti. Inizialmente, subito dopo l’eventuale elezione di, approccerà la nuova amministrazione con una proposta di accordo che riduca il deficit commerciale aumentando le importazioni Usa in Europa, senza l’imposizione di nuovi. In caso di rifiuto però, sarebbero prontidifino al 50%.