LIVE Djokovic-Nadal Olimpiadi Parigi tennis in DIRETTA | il 60 classico è forse l’ultimo ballo dello spagnolo sullo Chatrier

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel match dei Giochi! Il 2° turno tra Novake Rafaelnon ha bisogno di presentazioni. Il “” del. Il serbo e losi sono affrontati 59 volte, di cui 28 sulla terra battuta. Nel primo lunedì dei Giochi Olimpici di2024 si ritrovano,per l’ultima volta, in uno dei teatri più prestigiosi che hanno calcato da rivali. Sul Court Philippehanno incrociato la racchetta 9 volte, con 7 vittorie die 2 diin partite che si sono disputate quasi mai prima dei quarti di finale (solo una volta). Questa volta,l’ultima in cui li vedremo uno di fronte all’altro, c’è in palio un 3° turno olimpico.