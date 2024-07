Il film Dragon’s Lair di Ryan Reynolds riceve un aggiornamento speranzoso dal produttore

Leggi tutta la notizia su mistermovie

(Di lunedì 29 luglio 2024) Scritto da Ildiundal, Il leggendario gioco arcade del 1983,, è pronto a tornare sotto i riflettori con unlive-action prodotto da Netflix e interpretato danel ruolo di Dirk l’Audace. Questo progetto, inizialmente concepito come uninterattivo in stile Choose Your Own Adventure, ha subito una significativa trasformazione, come rivelato dalRoy Lee in un’intervista con Collider.: Ilconunpromettente Lee ha spiegato che il, originariamente previsto per seguire le orme dell’episodio di Black Mirror: Bandersnatch, con una sceneggiatura di 400 pagine che permetteva agli spettatori di prendere decisioni cruciali, è stato ripensato. “Lo status è cambiato molto.