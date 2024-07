Appia patrimonio dell’Unesco | provincia di Latina beffata Il tratto pontino non rientra nel progetto

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Nel pomeriggio di ieri, la notizia dell’esclusione di undella Viadalla lista delMondialeha scatenato un’ondata di commenti e critiche. L’Icomos (International Council on Monuments and Sites) ha raccomandato l’esclusione delche si snoda nella Pianura Pontina, comprendendo le località di Cisterna di, Norma, Sermoneta, Sezze, Pontinia, e Terracina. Queste raccomandazioni sono emerse nella riunione finale di due giorni fa e, poiché non contestate dall’Italia, sembrano destinate a rimanere. Le Reazioni degli Amministratori L’esclusione ha suscitato immediate reazioni da parte degli amministratori locali. Il Presidente delladi, Gerardo Stefanelli, ha espresso la sua delusione, definendo la decisione come “incomprensibile”.