Vittime di Scampia domani lutto cittadino | funerali anticipati per il gran caldo

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di domenica 28 luglio 2024) Tempo di lettura: 3 minuti, a una settimana dalla tragedia, l’ultimo saluto alle tredel crollo del ballatoio della Vela celeste di. A celebrare i, per i quali si prevede “una partecipazione massiccia e sentita”, come hanno anticipato il prefetto e il sindaco, Michele di Bari e Gaetano Manfredi, sarà l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo Battaglia. Nelle ultime ore definiti i dettagli organizzativi. Circa duemila le sedie, oltre ad alcuni gazebo per il riparo dal, che saranno collocate in piazza Giovanni Paolo II dove si celebrerà il rito. Il rito, come deciso in Prefettura a Napoli a causa delle ondate di calore preannunciate dalla Protezione civile, sarà anticipato alle 9. Un momento di preghiera per Roberto Abbruzzo, 29 anni (morto sul colpo), di Margherita Della Ragione e di Patrizia Della Ragione 53 anni, entrambe decedute in ospedale.