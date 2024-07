Un angolo di paradiso vicino Roma | una meraviglia naturale che sembra l' Amazzonia

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di domenica 28 luglio 2024) Undi: unachel'Avete mai sentito parlare delle Cascate di Cerveteri? Se non lo avete ancora fatto, preparatevi a svelare uno dei segreti meglio custoditi del Lazio, un luogo magico e ancora poco calcato dai flussi turistici, pronto a stregarvi con la sua bellezza! Non è necessario varcare i confini nazionali per scoprire scenari da sogno: le Cascate di Cerveteri sono un esempio straordinario del patrimonioa pochi chilometri da. E per chi pensa che in Lazio ci sia solo la metropoli da visitare, dovrà ricredersi alla vista di questi scorci naturali da cartolina. A breve distanza dall'affollata capitale si apre infatti un mondo a parte, dove le acque si fanno spettacolo e rivelano panorami che si crederebbe di trovare solo in posti esotici, lontani migliaia di chilometri.