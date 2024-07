Tuttosport – Dybala-Roma nuovo ruolo? Lo rivela De Rossi | È una soluzione

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 28 luglio 2024) 2024-07-28 15:32:56 Arrivano conferme da: Laha perso la prima partita del pre campionato contro il Tolosa, ma Denon sembra per nulla preoccupato: “Fare un bilancio adesso non sarebbe generoso“. In attesa dell’arrivo di Soulé (fissate le visite mediche), il tecnico si è soffermato anche su una possibile alternativa che può interessare, viste le numerose partite che dovrà affrontare il club in stagione: “Falso nove? Per me è unaanche perché abbiamo l’idea di prendere esterni di gamba”. Per la Joya non sarebbe la prima volta, lo aveva già fatto a Palermo con ottimi risultati, mettendo a segno 13 gol e 10 assist nella stagione 2014-2015 di Serie A. Dedopo-Tolosa e i ildi“Le impressioni non sono tanto diverse da quelle di quando giocavo.