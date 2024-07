Sport in tv oggi domenica 28 luglio | palinsesto e orari di tutti gli eventi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Ecco ilgliin tv di28. Le Olimpiadi di Parigi 2024 la fanno ovviamente ancora da padrone, con tanta Italia in gara: si parte già alle 9 con la Nazionale femminile di volley, impegnata con la Repubblica Dominicana, e con il beach volley, che vedrà in campo Valentina Gottardi e Marta Menegatti. Il programma poi prosegue con moltissimi altri, dal tiro a segno al canottaggio, passando per la scherma, il nuoto e il judo, con Odette Giuffrida pronta a dare la caccia a un’altra medaglia olimpica. Tutto questo senza dimenticare gli altri, con la Formula 1 impegnata sullo storico e suggestivo tracciato di Spa-Francorchamps.in tv28digliFace.