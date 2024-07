Riassunto | Lineage annuncia la chiusura dell’offerta pubblica iniziale

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di domenica 28 luglio 2024) NOVI, Michigan–(BUSINESS WIRE)–, Inc. (la “Società”) (Nasdaq: LINE) oggi hato ladella sua offertasottoscritta di 56.882.051 azioni ordinarie al prezzo di 78,00 dollari per azione. I proventi nettisono stati pari a circa 4,2 miliardi di dollari, una volta detratti le commissioni e gli sconti di sottoscrizione nonché le spese stimate pagabili dalla Società. Quest’ultima intende utilizzare tali proventi netti per ripagare prestiti insoluti nell’ambito della sua linea di credito rotativa, finanziare sovvenzioni in contanti una tantum per determinati dipendenti in relazione a questa offerta e disporre di contanti stimati per il pagamento di obbligazioni per trattenute fiscali associate a conferimenti di azioni oltre che per riscattare le proprie azioni privilegiate di Serie A.