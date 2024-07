Perde il controllo dell’auto e sfonda il muro di un’abitazione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 28 luglio 2024) Al volante di un‘Audi A3 stava percorrendo via Bagnarolo alle porte di Massa Lombarda, quando ha improvvisamente perso ildel mezzo, invadendo la corsia di marcia opposta e uscendo di carreggiata. Come una scheggia ‘impazzita’, l’auto ha proseguito la sua corsa, abbattendo parte di un piccolo capannone adibito a proservizio, per poi schiantarsi contro ilperimetrale della vicina (annessa) abitazione, provocando uno squarcio, e di fatto ‘entrando’ con la parte anteriore nel bagno della stessa. Protagonista del pauroso incidente è stato, venerdì mattina, un 20enne originario dell’Albania e residente a Massa Lombarda. A causa del violento impatto il giovane ha riportato un trauma cranico, fratture costali e lesioni varie, ed è stato trasportato in condizioni di media gravità all’ospedale ‘Bufalini’ di Cesena.