La Cremonese vuole sistemare gli ultimi dettagli dopo la bella vittoria con il Torino

(Di domenica 28 luglio 2024) Cremona – Nonostante la promettentenell’amichevole di ieri con il, laoggi sarà impegnata in una domenica davvero impegnativa. In effetti i grigiorossi sosterranno una doppia seduta di allenamento nel ritiro di Pinzolo per far proseguire una preparazione che fino a questo momento sta facendo intravedere segnali positivi. Lo stesso mister Stroppa, subitoil 2-1 inflitto ai granata (firmato dalle reti di Vazquez e Antov), ha sottolineato che si tratta solo di calcio d’agosto e che quello che conta in questo momento è proseguire nel programma di lavoro previsto, ma, in ogni caso, quello che laha fatto vedere contro una squadra di serie A conferma le qualità e le potenzialità di una formazione che punta a lottare sino in fondo per tornare nella massima divisione.