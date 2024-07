Judo -52 kg femminile oggi in tv con Odette Giuffrida Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Il programma e gli orari della categoria -52kgdialledidi domenica 28 luglio. Nella seconda giornata di gare scocca l’ora di, altra punta di diamante della delegazione azzurra in questa disciplina. Argento a Rio e bronzo a Tokyo, la romana entrerà direttamente in gara agli ottavi di finale. Si tratta del 17mo incontro di giornata a partire dalle ore 10, quindi presumibilmente intorno a mezzogiorno. Potrebbero essere previsti dei collegamenti su Rai 2 anche per le fasi iniziali del torneo, ma si potrà seguire sicuramente integralmente l’evento su Discovery+. Possibile anche trovare la diretta per gli abbonati a Sky Sport e Dazn, che metteranno a disposizione rispettivamente 10 e 8 canali. Sportface.it vi terrà compagnia con live e aggiornamenti in tempo reale, cronache e dichiarazioni direttamente da