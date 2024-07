Giordana Sorrentino – Nazym Kyzaibay oggi in tv boxe femminile Olimpiadi Parigi 2024 | orario e canale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 28 luglio 2024) Alle 16:50 di, domenica 28 luglio,debutterà nel torneo dialledi. Nel turno preliminare la pugile azzurra dovrà vedersela contro la kazaka, 30 enne nativa di Almaty, che ha staccato il pass a cinque cerchi all’ultimo respiro in occasione del Preolimpico di Bangkok e che in bacheca può vantare due ori mondiali nei minimosca (Jeju 2014, Astana 2016). Un match comunque alla portata per l’azzurra, che è pronta a godersi la sua seconda partecipazione ai Giochi Olimpici, dopo l’avventura a Tokyo 2020, dove però non riuscì ad andare oltre i quarti di finale.d’altronde sembra essere fatta per le. Aggressiva, capace di attaccare in continuazione e di fare buona impressione nei giudici, l’azzurra è un osso duro per chiunque nella categoria.