Un Posto al Sole anticipazioni trame dal 29 luglio al 2 agosto | Guido e Mariella sono sempre più in crisi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 27 luglio 2024) Nuova settimana con i protagonisti della soap più longeva della televisione italiana in onda dal lunedì al giovedì nell'access prime time di Rai 3: ecco cosa succederà dal 29al 22024. Unaltorna a farci compagnia con cinque nuovi episodi che andranno in onda dal 29al 22024 su Rai 3. Ecco ledelledelle prossime puntate della ventottesima stagione della soap prodotta da Rai Fiction e FremantleMedia Italia, sullo sfondo la città di Napoli e il panorama mozzafiato che si gode da Palazzo Palladini. In questa settimana della soap, i personaggi affrontano tensioni e cambiamenti significativi. Alberto, dopo aver scoperto la casa protetta di Clara, diventa pensieroso, mentre il conflitto tra Bice e Massaro scuote diversi rapporti. Michele è incerto sul futuro,