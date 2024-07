Olimpiadi Parigi 2024 l’Italvolley maschile da applausi | 3-1 al Brasile

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 27 luglio 2024) E' spettacolo Italvolleyalledi: gli azzurri si sono imposti nel match di apertura. La gara si è conclusa con il punteggio di 3-1 (25-23, 27-25, 18-25, 25-21) al termine di una partita ben giocata, in cui gli azzurri hanno concesso agli avversari solo il terzo set. De Giorgi ha scelto la formazione tipo con Giannelli in palleggio, Romanò opposto, Michieletto e Lavia schiacciatori, Galassi e Russo al centro con Balaso libero. La prestazione degli azzurri è stata incoraggiante anche in vista dei prossimi incontri. Adesso sfida all'Egitto.