LIVE Ginnastica artistica Olimpiadi Parigi in DIRETTA | ITALIA IN FINALE CON LA SQUADRA Moschettieri stoici

(Di sabato 27 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito in questa intensa giornata di qualificazioni maschili alledi2024. Appuntamento a domani (domenica 28 luglio) con le qualificazioni femminili a partire dalle ore 09.30, l’scenderà in pedana nella seconda suddivisione a partire dalle ore 11.40. Restate con noi per cronaca, qualificati alle finali, approfondimenti. Buona conclusione di serata a tutti. 22.05 Al corpo libero il migliore è il britannico Jake Jarman (14.966). Al cavallo con maniglie svettano l’irlandese Rhys McClenaghan e lo statunitense Stephen Nedoroscik (15.200), tallonati dal britannico Max Whitlock (15.166). Il cinese Jingyuan primeggia agli anelli (15.300) precedendo il connazionale Yang Liu (15.233). L’ucraino Nazar Chepurnyi giganteggia al volteggio (14.833) davanti al britannico Harry Hepworth (14.