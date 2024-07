LIVE – Batterie semifinali e finali 27 luglio | nuoto Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 27 luglio 2024) Latestuale con aggiornamenti in tempo reale didelin programma sabato 27alledi. Inizia la prima giornata ufficiale di Giochi dopo la Cerimonia d’Apertura e ilè subito protagonista. C’è da segnalare l’assenza di Simona Quadarella, che non prenderà parte ai 400 stile per concentrarsi sulle altre distanze. Ma ci sono comunque diversi azzurri da seguire, con il clou rappresentato dalle staffette 4x100sl. L’appuntamento è per le ore 11.00 di sabato 27con le, mentresi svolgeranno dalle ore 20.30. Sportface.it vi terrà compagnia fornendo unatestuale aggiornata in tempo reale, per non perdersi nemmeno un’emozione.