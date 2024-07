Dimissioni Toti Tajani | Costretto a lasciare Elezioni? Sfida aperta Sul candidato…

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 27 luglio 2024) Il leader di Forza Italia Antonioin un’intervista a ‘La Stampa’ si sofferma sulledie attacca duramente i giudici. La decisione didi dimettersi da presidente della Liguria ha riaperto il dibattito politico. Dal centrosinistra hanno parlato di un atto dovuto anche se arrivato in ritardo. Idea diversa, invece, per la destra. La coalizione attualmente al governo si è sempre schierata al fianco del governatore uscente e ribadito che il passo indietro è stato una decisione obbligata peri domiciliari.– cityrumors.it – foto AnsaUn pensiero condiviso anche da Antonio. Il leader di Forza Italia in un’intervista a La Stampa ha sottolineato cheè stato messo nella condizione di scegliere tra leoppure la revoca dagli arresti domiciliari.