WWE | Anche Meiko Satomura si ritirerà nel 2025

(Di venerdì 26 luglio 2024) ilcome tutti voi ormai sapranno sarà l’ultimo anno sul quadrato di John Cena, la stella di Boston ha annunciato a Money in The Bank che WrestleMania 41 sarà l’ultimo evento a cui prenderà parte. Un altra superstar che probabilmente chiuderá la carriera il prossimo anno potrebbe essere. Tokyo Sports ha annunciato chesi dovrebbe ritirare nelma una data certa non è ancora stata fornita, si pensa possa essere ad Aprile quando cadrà il trentennale dall’inizio della sua carriera, partita nel 1995. Ricordiamo che oraè impegnata con la WWE nel suo tour in Giappone, ma nella sua carriera ha militato in realtà come WCW, STARDOM, DDT Pro, PROGRESS e CHIKARA, nonché ha co-fondato una federazione, la Sendai Girls, nel 2009.