Weekend da bollino rosso da domani Anas sospende 906 cantieri

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Al via il primo grande week end di partenze. In previsione dell'aumento dei flussi veicolari dovuti agli spostamenti per l'esodo estivo(Gruppo FS Italiane) ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha limitato la presenza dei: dae fino al 3 settembre sospesi 906, il 70% di quelli oggi attivi (1278). Lungo la reteper l'ultimo fine settimana di luglio è atteso traffico in costante aumento. Viabilità Italia prevedenella mattinata di, sabato 27 luglio, e domenica 28 luglio: spostamenti in crescita per le prime partenze e soprattutto per week end brevi verso le località di villeggiatura e di mare: sabato mattina dai grandi centri urbani e viceversa, domenica pomeriggio verso le grandi città.