Parigi2024 Mattarella a Casa Italia

(Di venerdì 26 luglio 2024) 12.45 "Questo luogo esprime una raffigurazione coinvolgente e suggestiva dell'ed è il punto ideale per sottolineare come il nostro Paese partecipi a un evento così importante non solo sportivamente, ma anche come segnale di amicizia e di incontro nel mondo". Così il presidente Sergioall' inaugurazione dia Parigi. "Vedere al villaggio olimpico i nostri atleti incontrarsi e tenersi in comune sforzo, non di contrapposizione, è stato un bel messaggio che supera il mondo dello sport", aggiunge il presidente.