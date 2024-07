La frase del potenziale vice presidente scelto da Trump che attacca Harris per il fatto di non avere figli biologici è stata pronunciata ai tempi della elezione della procuratrice come seconda di Biden 

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 26 luglio 2024) Se le donne che non hannoo che non ne hanno voluti, dovessero davvero essere tutte «delle gattare infelici», bisogna che qualcuno dica a J.D. Vance,Usa di parte repubblicana, che deve fare attenzione, perché il gruppo è molto numeroso. E, infatti, qualche “gattara” non ha perso un secondo per rispondergli, a partire da Hillary Clinton. Ma, diciamo, che anche il mondo del cinema non ha aspettato troppo per scagliarsi contro l’infelice