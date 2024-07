Il Gran Premio del divertimento Musica giochi e stunt | è qui la festa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Anche quest’anno ildi Formula 1 sarà accompagnato dal FuoriGp, la kermesse parallela che animerà la città durante i giorni dell’evento sportivo. La rassegna seguirà il solco delle ultime due edizioni, nel segno dell’inclusività e della capillarità sul territorio, con eventi non soltanto in centro Monza. Si partirà giovedì 29 agosto con un dj-set in piazza Trento e Trieste per poi proseguire nel weekend da venerdì a domenica 1 settembre, giorno della gara, con spettacoli ed esibizioni di sport,e intrattenimento. Saranno coinvolte diverse aree del centro, come piazza Trento e Trieste, piazza Roma, piazza Duomo, piazza Carducci, piazza Carrobiolo, i Boschetti Reali, piazza Garibaldi e via Vittorio Emanuele II, oltre a due quartieri, che saranno Triante (che farà il bis dopo il successo della passata edizione), e Regina Pacis.