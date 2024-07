I Concerti del Tramonto Emozioni a Perugia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024)del, stasera il primo dei tre attesi appuntamenti in un contesto di grande fascino. Il mese di luglio si conclude per UmbriaEnsemble con un grande, attesissimo ritorno: quello de Idel, giunti quest’anno alla sesta edizione, e sempre ospitati – grazie alla sensibile generosità di Casa Monteripido - nel fresco e panoramico giardino del Convento di San Francesco del Monte, a. Un’oasi paradisiaca che nell’ora magica in cui il sole scivola via dietro l’ultimo orizzonte rinnova il miracolo di attimi indimenticabili.