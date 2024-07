Descalzi Eni ' nel trimestre risultati oltre attese'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) "Nel II'24 abbiamo ottenutosuperiori alle, dimostrando i significativi progressi fatti da Eni in molteplici aspetti della sua strategia e del piano industriale illustrati agli investitori lo scorso marzo". Così l'ad di Eni Claudiocommenta idel gruppo. Rispetto ai chiari obiettivi di sviluppo delle nostre linee di business che presentano vantaggi competitivi: la produzione di idrocarburi, la bioraffinazione e la capacità di generazione rinnovabile, abbiamo conseguito in ciascuno una rilevante crescita. Tali progressi ci hanno consentito di ottenere eccellentifinanziari con €1,5 mld di profitti netti adjusted".ha sottolineato "i progressi superiori alle aspettative nelle attività di gestione del portafoglio in termini sia di tempi di esecuzione sia di valore generato".