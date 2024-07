Boxe Angela Carini affronterà alle Olimpiadi un’algerina al centro di una bufera legata al testosterone

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 26 luglio 2024) Già la storia di, da sola, basterebbe per dare un significato particolare alla parte italiana delledi Parigi 2024. Seconda volta alla rassegna a cinque cerchi, sempre con il filo del legame con il padre scomparso pochissimo tempo dopo Tokyo. Ma stavolta dall’altra parte del ring, di fronte a lei, di storia se ne palesa un’altra, che è stata proposta in manieravolte inesatta: quella di Imane Khelif, Algeria, sua prima avversaria nel tabellone dei 66 kg. Veniamo ai dati anagrafici: è nata il 2 maggio 1999 a Tiaret, una delle maggiori città del nord dell’Algeria, molto vicina al Mar Mediterraneo. I genitori, specialmente il padre, non volevano che diventasse pugile. Invece lei ha tirato dritta per la sua strada e ha intrapreso un cammino molto valido sul ring.