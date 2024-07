Agli italiani interessano le corna questa è la cultura media Alberto Angela la difesa del geologo Mario Tozzi

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non accennano a placarsi le polemiche seguite alle “slittamento” a fine estate, per bassi numeri di share, delle ultime puntate del programma Noos condotto da. Oscurato dal successo di Temptation Island, l’approfondimento scientifico-le del figlio d’arte della Tv di Stato non è riuscito a reggere il colpo (anche se dalla Rai negano sia stato questo il motivo della decisione). Ora, sulla questione è intervenuto anche ildel CNR, che non ha usato mezze misure. “Certamente sesi trova in difficoltà il giovedì, figuriamoci gli altri”, ha affermatoin un’intervista al Messaggero. “Direi di proteggere gli spazi di divulgazione, cercare di attirare i giovani, investire sull’aspetto scenico e grafico. Ma il segnale è chiaro: le persone sono interessate alle vicende dipiù che a come sono fatti i Sapiens”.