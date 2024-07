Via al Progetto Longobardi | esperti al lavoro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 25 luglio 2024) Incarico ufficiale a un archivista e a un archeologo, avanti tutta con il "". Glisono già al"di setaccio" per archivi, documenti, lasciti e carte per scovare nuove tracce di insediamentinell’area del Parco Adda Nord. Alla fine di settembre, in un convegno, daranno una prima restituzione dell’esito del. Il sogno? Quello di approdare, negli anni, a nuove campagne di scavo, affascinanti ed emozionanti come quelle che tennero banco nella zona dell’Adda fra gli anni Settanta e Ottanta. Il percorso è aperto da almeno un anno, in partnership con la Regione Lombardia. Proseguirà negli anni a venire. La delibera di incarico al secondo consulente è delle scorse settimane.