Terrifier 3 | il trailer del terzo capitolo della saga slasher

(Di giovedì 25 luglio 2024) È stato rilasciato ildi3, il terrificanteseriecon protagonista l’omicida Art the Clown. Nel film di Cineverse e Bloody Disgusting, Art il Clown (David Howard Thornton) è pronto a scatenare un altro caos tra gli ignari residenticontea di Miles, mentre si addormentano pacificamente alla vigilia di Natale. Oltre a Thornton che riprende il suo ruolo di Art the Clown, in3 Lauren LaVera riprenderà il suo ruolo di Sienna. Nel cast ci sono anche Samantha Scaffidi, Elliot Fullam, Jason Patric, la star di AEW Chris Jericho e Daniel Roebuck che debutterà come Babbo Natale. Il regista è Damien Leone e il produttore è Phil Falcone. Il franchise diè stato uno dei più grandi successi di genere degli ultimi anni.