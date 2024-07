Simona Molinari e Sabina Guzzanti Il Festival Women raddoppia

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Tra Montemarcello e Castelnuovo Magra per due grandi appuntamenti del- Voci di donne’ di Ad Eventi con il sostegno della Fondazione Carispezia. In piazza XIII Dicembre a Montemarcello,si esibirà accompagnata da Claudio Filippini a pianoforte e tastiera, Egidio Marchitelli alle chitarre, Nicola Di Camillo al basso elettrico e Fabio Colella alla batteria, chitarra. Cantautrice Pop Jazz con 6 album all’attivo, collabora con Al Jarreau, Gilberto Gil, Peter Cincotti, Andrea Bocelli, Ornella Vanoni, Renzo Arbore, Massimo Ranieri e Raphael Gualazzi. Si è esibita al Blue Note di New York e Tokyo, al Teatro Estrada di Mosca e molti altri club e teatri del mondo. Ha partecipato in gara aldi Sanremo, con i suoi brani ‘Egocentrica’ e ‘La Felicità’ e altre due volte come ospite.