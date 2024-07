Ruggi d’Aragona | a fine estate il via ai lavori per il nuovo ospedale

Leggi tutta la notizia su zon

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il conto alla rovescia per l’inizio deidelè iniziato, con l’annuncio recente, martedì scorso, del presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sull’inizio imminente dei. Quattro le imprese che hanno risposto al bando, scaduto il 25 giugno scorso. La prima candidatura, coome riportato da Salernonotizie, è arrivata dal raggruppamento temporaneo di imprese (Rti) guidato dal Consorzio Eteria della famiglia Caltagirone, con la partecipazione di Itinera, Vianini, Icop e Sinelec. Successivamente, sono pervenute le offerte della cordata con Adiramef come capofila, insieme a Matarrese, Lombardi e il Consorzio Artemide come mandanti; del gruppo guidato da Manelli Impresa con Consorzio Stabile Infrastrutture Terrestri e Marittimi, Calcestruzzi Irpini, Caramiello Costruzioni Generali e Guastamacchia; e indella ditta Pizzarotti.