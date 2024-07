Parigi 2024 rugby fischi all’inno dell’Argentina allo Stade de France

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Francia-Argentinadeper le Olimpiadi di, match dia 7 che può emozionare gli spettatori in uno scenario magicoma piovonoal momento dell'inno argentino. Dopo le proteste dei sudamericani in seguito ad Argentina-Marocco di calcio maschile, i tifosi di casa presenti a seguire l'incontro dihanno palesato eccome il loro disappunto, non riservando esattamente una serena accoglienza ai rivali. La Nazionalese ha sconfitto quella argentina per 26-14, in fin dei conti, e sfiderà il Sudafrica in semifinale. Inevitabile, però, l'attenzione per la bordata diche hanno preceduto l'evento in sé, sia nel momento dell'annuncio della formazione Albiceleste che nel corso dell'inno nazionale: prevedibile, considerando le recenti polemiche.