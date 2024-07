Olimpiadi Parigi 2024 l’Argentina fa reclamo | scandalo contro il Marocco

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 25 luglio 2024) La Federcalcio argentina ha presentato unalla Fifa, organo direttivo del calcio, dopo un inizio turbolento alledidelnella gara persa con iled interrotta per circa due ore. La federazione ha invitato la Fifa ad intervenire sul “grave incidente”. “Quello che è successo in campo è stato uno“, ha detto il tecnico delJavier Mascherano. Lo si apprende dall’Adnkronos. Ilha vinto lo sdel Gruppo B per 2-1, maha segnato il pareggio al 16° minuto di recupero. Ciò ha provocato il lancio di oggetti, con alcuni tifosi che hanno fatto irruzione in campo e i giocatori sono stati portati via per la loro sicurezza. Ai tifosi è stato quindi chiesto di lasciare lo stadio con un messaggio proiettato sugli schermi che diceva: “La tua sessione è stata sospesa, per favore lascia lo stadio“.