Nuovo Ponte della Tosa C’è un altro via libera La Lega | Paga il governo Basta con le lamentele

(Di giovedì 25 luglio 2024) L’iter per la costruzione delcompie oggi unpasso in avanti. Nel pomeriggio, dopo il passaggio di due giorni fa in commissione Bilancio, il Consiglio comunale approverà l’annunciato aggiornamento al piano triennale dei lavori pubblici. Si tratta di una modifica che si è resa necessaria dopo il viadel commissario straordinario alla ricostruzione post-alluvione, Francesco Paolo Figliuolo, a finanziare l’opera da 5,4 milioni con i fondi del Pnrr. Il progetto rientrerà infatti nei lavori di messa in sicurezza, con diminuzione del rischio idraulico, del fiume Santerno.