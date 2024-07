Elezioni americane 2024 gli ultimi sondaggi | Trump avanti su Harris in quattro stati chiave

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Roma, 25 luglio– La campagna elettorale statunitense sta per entrare nel vivo, ma Donalde Kamalasono già pronti allo scontro. I recentidanno il candidato del Partito Repubblicanoin: Arizona, Georgia, Michigan e Pennsylvania. In un’intervista all’emittente FoxNews, intanto, Donaldha definito la sua nuova avversaria per la presidenza statunitense “una radicale di San Francisco pericolosa e peggio del presidente Joe Biden”. I’m Kamala, and I’m running for President of the United States. pic.twitter.com/6qAM32btjj — Kamala(@Kamala) July 25,E’ iniziata la battaglia all’ultimo voto tra Donalde Kamalain vista delle prossimedi novembre.