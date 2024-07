Il Cas cambia veste e diventa Contributo per il disagio abitativo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Dal primo settembre ildi autonoma sistemazione sarà sostituito dalper ilfinalizzato alla ricostruzione. La Cabina di coordinamento, presieduta dal commissario Guido Castelli, ha raggiunto l’intesa sull’ordinanza che ne regola il funzionamento. L’ordinanza riguarda ildestinato ai nuclei familiari la cui abitazione principale sia stata distrutta o gravemente danneggiata in conseguenza degli eventi sismici che hanno già richiesto ilper gli interventi di ricostruzione. La misura di assistenza abitativa, al contrario del precedente Cas, non è riconosciuta a chi durante il terremoto viveva in una casa in locazione (con esclusione delle case popolari).