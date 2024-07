I segreti di Villa Rusconi-Clerici stile liberty e vista meravigliosa sul lago

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di mercoledì 24 luglio 2024) La città di Verbania, adagiata lungo le sponde delMaggiore, custodisce alcune splendide dimore storiche tutte da scoprire, con i loro incantevoli giardini fioriti che in primavera offrono il loro spettacolo più bello. Una di queste è, un capolavoro architettonico inche oggi viene principalmente utilizzato come location per eventi e cerimonie private. È un luogo meraviglioso, cinto dal verde e dotato dimozzafiato sul. Ecco la sua storia e i suoi. Dove si trovaAffacciamoci sulle sponde delMaggiore, nel punto più occidentale del Golfo di Borromeo, dove il fiume Toce mescola le sue acque con quelle lacustri: è qui che sorge la città di Verbania, un luogo ricco di sorprese.