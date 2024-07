Calciomercato Milan si riapre la pista Mario Hermoso | il Napoli lo ha scaricato con un tweet

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di mercoledì 24 luglio 2024), dopo il no delche ha “scaricato”, i rossoneri potrebbero tornare alla carica del centrale spagnolo Cambia a sorpresa il futuro di, il centrale ex Atletico Madrid che sembrava ormai ad un passo dale che ora potrebbe tornare nei radar del. Secondo le ultime indiscrezioni, soprattutto stando a quanto riportato da Tuttosport, era davvero tutto fatto per il passaggio dello spagnolo nel club azzurro. Lo stesso, però, tramite un tweet ha “scaricato” il difensore. Queste le parole rilasciate su X (Twitter): “Tuttosport continua a parlare dial. La linea della difesa è stata completata con gli arrivi di Marin e Buongiorno. Il pur bravonon fa parte degli obiettivi del“. Adesso gli scenari possono cambiare.