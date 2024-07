WWE | Seth Rollins CM Punk Drew McIntyre e non solo Quanti annunci per l’ultimo Raw pre-Summerslam!

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di martedì 23 luglio 2024) Dopo il doppioo di ieri notte, con l’ok dei medici nei confronti di CMe la conferma dell’incontro tra quest’ultimo ein quel di, Adam Pearce ha sparigliato le carte aggiungendo molto pepe alla situazione, nominandocome special guest referee dell’attesissimo incontro in programma il prossimo 3 agosto durante il Biggest Party of the Summer. Ma non finisce qui, visto che un segmento con i tre sopracitati protagonisti è statoato per il prossimo Raw,prima di: l’ex Shield “spiegherà” le regole che intenderà far rispettare durante il PLE, causando sicuramente ancor più caos tra i rivali, in vista della resa dei conti tra i due.