Poof cresce e diventa Peri nella nuova serie Due Fantagenitori | Un Nuovo Desiderio

(Di martedì 23 luglio 2024) Scritto da Mister Movie , Cari fan di “Due”, Nickelodeon ha esaudito unche probabilmente non sapevate nemmeno di avere. L’episodio di lunedì di “Due: Un” ha presentato una versione adulta del piccolodi Cosmo e Wanda, che è cambiato parecchio da quando laanimata originale si è conclusa nel 2017. Duepresentano la versione per adulti di Baby: ti presentiamo! Per cominciare, non si fa più chiamare “”. “Ho cambiato il mio nome in, come pervinca”, spiegaclip qui sotto. Oltre a essere il suo colore distintivo, è anche presumibilmente un omaggio a Fairywinkle, il cognome da nubile di sua madre. Per quanto riguarda il suo aspetto da adulto,mostra una combinazione di tratti ereditati da entrambi i genitori.