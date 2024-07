Ordigno inesploso a Burzanella Venti famiglie saranno evacuate

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Sarà completamente evacuato l’abitato diChiesa, storico borgo nel Comune di Camugnano, per il disinnesco domani di una bomba al fosforo della Seconda Guerra Mondiale, ritrovata nei giorni scorsi vicino ad un’abitazione. Una volta resa innocua da parte dei militari del Genio Ferrovieri di Castel Maggiore, la bomba sarà caricata su un automezzo militare e portata in un luogo sicuro per farla brillare. L’evacuazione diChiesa riguarderà unana di, per un totale di un centinaio di persone che abitano nel raggio di 114 metri dal punto in cui è stata ritrovato l’, al civico 20 diChiesa. Già sabato scorso Marco Masinara, sindaco di Camugnano, aveva firmato un’ordinanza con cui dava tutte le disposizioni per lo sgombero. AChiesa le operazioni di disinnesco della bomba cominceranno alle 9 di domattina.