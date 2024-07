Nuovo Canadair pagato dalla Ue Primi ordini da Spagna Grecia e Portogallo

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di martedì 23 luglio 2024) Buone notizie per le flotte antincendio europee dal salone internazionale dell’aerospazio di Farnborough, a est di Londra, che si svolge in questi giorni. L’azienda aeronautica De Havilland Canada ha infatti fornito qualche aggiornamento sulla produzione delvelivolo “bombardiere d’acqua” Dhc-515, per il quale la Commissione europea guidata da Ursula von der Leyen aveva stanziato 600 milioni di euro durante l’ultima parte del primo mandato. I prototipi delaeroplano sono in produzione e iesemplari serviranno per la certificazione mentre Canadian Commercial Corporation ha annunciato la firma di nuovi contratti con, Croazia eper undici velivoli.