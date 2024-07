La Guardia di Finanza sequestra 121 milioni di euro ad Amazon per frode fiscale

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 23 luglio 2024) Il Nucleo di polizia economico finanziaria delladidi Milano ha eseguito un sequestro preventivo d’urgenza da 121dinei confronti della filiale italiana di. La misura cautelare è stata disposta nell’ambito di un inchiesta pera carico di, coordinata dai pm milanesi Paolo Storari e Valentina Mondovì. Ora il sequestro dovrà essere convalidato dall’ufficio del giudice per le indagini preliminari. L’indagine vede al centro i “serbatoi di manodopera”, presunto sistema attraverso il quale alcune grandi aziende si garantiscono “tariffe altamente competitive” sul mercato “appaltando” per i loro servizi di logistica la manodopera a cooperative, consorzi e società “filtro” in modo irregolare, con annesso “sfruttamento del lavoro”.