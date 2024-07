Il non femminile della Lega | così la Toscana si sveglia retrograda

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di martedì 23 luglio 2024) Chi l’avrebbe mai detto. Proprio dalla, quelladi Salvini, arriva la proposta di legge per impedire l’uso delnegli atti pubblici. In una fase storica in cui le donne anche instanno ricoprendo ruoli di prestigio in sempre maggior numero, un’occhiata alle sindache (non) elette alle amministrative 2024 a partire da Prato e Firenze, ma non solo, dallacon laarriva la proposta di legge con divieto per l’uso di sindaca, avvocata, questora, ministra e quant’altro alapplicato ai titoli istituzionali negli atti pubblici. La proposta, con tanto di 5.000 euro di multa per i trasgressori, arriva da un senatore toscano. Di Castiglioncello per la precisione. Manfredi Potenti, 48 anni avvocato, già deputato nella precedente legislatura. Uno dei 200 senatori elettivi in Italia.