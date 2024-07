Francesco Chiofalo replica alle frecciatine di Drusilla Gucci | Se parlo io fa una figura pessima!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di martedì 23 luglio 2024)non è certo rimasto in silenzio e ha risposto a tonorecentidi. Dopo aver annunciato la rottura definitiva infatti, i due ex fidanzati se le sono mandate a dire via social. Ma a far discutere sono state le ultime dichiarazioni dellache in merito all’ormai conclusa relazione con l’ex fidanzato è stata netta. In primis ha affermato più volte di sentirsi leggera ed essersi tolta un peso e anche ieri poi lo ha sbugiardato dicendo: Fortunatamente le persone si rivelano per quello che sono con le azioni, le parole il più delle volte sono menzogne, una recita da quattro soldi. Cospargere il capo da vittimismo, condito da lacrime pietose da coccodrillo e tante parole inutili, e poi andare in discoteca a divertirsi e sbocciare con gli amici. Non potrei essere più felice della scelta che ho preso.