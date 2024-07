Deadpool & Wolverine | le prime reazioni elogiano la chimica trai protagonisti e i cameo epici

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 23 luglio 2024): lelae iLesono on line e sono estremamente positive. L’entusiasmo per il film arriva in un momento tanto necessario per il Marvel Cinematic Universe, che lo scorso anno ha messo a segno una serie di flop con l’uscita di “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” e “The Marvels”. L’ultimo film “” è l’unico film Marvel sostenuto dalla Disney nel calendario delle uscite nel 2024 e segna l’introduzione ufficiale del personaggio nel MCU. Il sequel è stato definito dalla stampa cinematografica “divertimento sanguinoso” e un “passo nella giusta direzione per la Marvel”. “‘’ è un punto di svolta per l’MCU in quanto è il film MCU più grande, audace e tosto dai tempi di ‘Infinity War’ e ‘Endgame'”, ha scritto Sean Tajipour di Nerdtropolis.