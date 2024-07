Bergamo arrestato il pusher | aveva 15 chili di eroina in casa

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 23 luglio 2024), 24 luglio 2024 – Fermato in strada dalla polizia locale dimentre cercava di scappare e di liberarsi di tre etti di hashish, unsenegalese con numerosi precedenti per spaccio, è stato, dopo che indi suo fratello gli agenti hanno trovato circa 1,5di. I controlli È successo la mattina di lunedì 22 luglio, quando il personale del nucleo interventi sicurezza urbana, impegnato insieme all'unità cinofila in un'attività di controllo del territorio nella zona di piazzale Marconi, intensificata dopo un esposto che segnalava attività di spaccio nella galleria Fanzago, ha notato un uomo che alla vista della pattuglia si è allontanato in direzione di viale Papa Giovanni. Il tentativo di fuga Insospettiti dal suo atteggiamento, gli agenti lo hanno seguito.