Arrampicata sportiva Olimpiadi Parigi 2024 | i favoriti gara per gara

(Di martedì 23 luglio 2024) Le gare dialledisi disputano dal 5 al 10 agostoal Le Bourget Sport Climbing Venue di Saint-Denis. Saranno quattro le gare da medaglia, due per genere: speed ecombinata (la somma di lead e boulder). In tutto, sono in68 atleti (28 per le gare speed e 40 per la combinata). L’Italia è presente con quattro atleti: due nella velocità e due nella combinata.: IPERBoulder&lead maschile Nellain cui non sono presenti azzurri, iprincipali sono i giapponesi: su tutti Tomoa Narasaki, piazzatosi al terzo posto lo scorso anno ai Mondiali e che può contare su un boulder molto solido, come mostrato in Coppa del Mondo a Keqiao recentemente. A ruota segue Sorato Anraku, estremamente brillante di recente soprattutto nel boulder, ma anche nel lead.